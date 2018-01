PORDENONE – Un uomo, O.C., di 80 anni, di Erto, è stato trovato dal figlio nel casolare di sua proprietà nei pressi del lago. Il padre si era recato nel casolare al mattino ed è morto probabilmente per cause naturali. Il figlio aveva cercato di contattarlo invano durante la giornata.

Si è così reso necessario l’intervento di una squadra di otto uomini del Cnsas della Valcellina, compreso il medico per la constatazione del decesso, per poter recuperare e trasportare la salma lungo un tratto di strada di circa 500 metri completamente ghiacciato e percorribile in sicurezza solamente con i ramponi da ghiaccio.