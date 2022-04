Pordenone, gru si ribalta in via Placton: danni ingenti e nessun ferito (foto Vigili del Fuoco)

Pordenone, gru si ribalta in via Placton la mattina di oggi lunedì 11 aprile, verso le 9,30. Il braccio finisce contro due abitazioni provocando danni ingenti e fortunatamente, nessun ferito.

Chi era sul posto ha vissuto momenti di paura. Per cause in corso di accertamento, un camion gru di una impresa edile che sta costruendo un complesso residenziale a Pordenone, si è ribaltato. Il braccio è finito contro due abitazioni: idanni sono ingenti ma non registrano feriti. Sul posto personale dei Vigili del Fuoco e del 118.

Il mezzo era posizionato in un cantiere per la costruzione di alcune unità abitative residenziali. Ribaltandosi ha colito prima il tetto di una casa poi finendo in un giardino. I pompieri stanno lavorando per la messa in sicurezza della zona e per la rimozione del camion gru. Nel momento del ribaltamento, il mezzo pesante stava smontando il cantiere. Ad un certo punto è finito ruote all’aria con il “braccio” crollato a terra.