PORDENONE – Incidente in provincia di Pordenone sulla strada provinciale 31. A morire una donna di 77 anni. Importante trauma toracico anche per l’anziano che guidava il mezzo nel quale la donna è deceduta, martedì mattina. L’incidente si è verificato verso le 9:20 sulla strada che da Roveredo in Piano porta a Budoia. Si sono scontrate frontalmente due auto. Ci sono anche tre feriti, dei quali due gravi. Pesanti disagi alla circolazione. I vigili del fuoco del Comando provinciale hanno lavorato a lungo per liberare i feriti dai veicoli incidentati: dopo l’urto erano finiti nei prati attorno alla strada ex provinciale.

L’urto, come riporta Il Gazzettino, è stato talmente violento da scaraventare nel prato, in direzioni opposte, i due veicoli coinvolti (una Hyundai I20 con a bordo tre anziani e una Mini Cooper, con alla guida un soldato americano di 21 anni). Il militare è stato trasportato a Udine in elicottero in gravi condizioni. Grave trauma toracico anche per il conducente della Hyundai, trasportato con una donna all’ospedale di Pordenone. Deceduta sul colpo la passeggera della Hyundai, un’anziana di Budoia.