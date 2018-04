ROMA – Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, sabato 21 aprile, sulla regionale 252 che dal paese di Barcis conduce al centro montano di Claut, in provincia di Pordenone.

Per cause in corso di accertamento da parte delle polizia stradale di Pordenone, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrati una vettura Renault Clio e una moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è morto per le gravissime ferite riportate nell’impatto. Inutili i soccorsi prestati al motociclista dalla equipe medica di una ambulanza e da quella dell’elicottero decollato da Campoformido. Il 57enne era ormai deceduto.