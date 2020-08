Un giovane di 28 anni, D.Z., è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 19 agosto, all’interno del porto di Gioia Tauro .

Porto di Gioia Tauro, un ragazzo di 28 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro. Il ragazzo le cui iniziali sono D.Z., è rimasto vittima dell’incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 19 agosto.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo lavorava per conto di una ditta esterna e stava svolgendo alcune riparazioni su un autobus, solitamente utilizzato per il trasporto del personale operativo nel porto.

Per cause in corso di accertamento, il ventottenne è stato travolto dall’autobus stesso ed è morto sul colpo.

La dinamica è al vaglio della Polizia, intervenuta insieme alla Capitaneria di porto e ai Vigili del fuoco.

Cordoglio dall’Autorità portuale di Gioia Tauro

L’Autorità portuale di Gioia Tauro, guidata dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, ha espresso il proprio cordoglio.

“Nel manifestare profondo dolore, a nome dell’intera comunità portuale, il commissario Agostinelli esprime il proprio cordoglio”.

Prosegue la nota. Agostinelli esprime anche “la propria vicinanza nei confronti dei familiari e dei colleghi di D. Z., che questa mattina ha tragicamente perso la vita”.

L’incidente è avvenuto all’interno dell’area portuale in concessione al terminalista Med Center Terminal Container.

Gli uffici preposti dell’Ente hanno, immediatamente, attivato le procedure di controllo per verificare se siano state osservate tutte le misure di sicurezza in materia.

Il secondo incidente sul lavoro in un anno a Gioia Tauro

“E’ il secondo, e per certi versi sconcertante, incidente sul lavoro, che si verifica nel giro di un anno nel porto di Gioia Tauro” ha dichiarato il commissario straordinario Andrea Agostinelli.

“Credo che la circostanza imponga una elementare riflessione, affinchè certe tragedie non si verifichino più”.

“A maggior ragione nello stesso periodo in cui l’Azienda e tutte le sue Maestranze hanno dimostrato

“forte impegno e pieno rispetto delle norme anti covid-19″. A tale proposito, faremo le valutazioni opportune nel momento in cui sarà chiara la dinamica dell’incidente, ma ricordo a me stesso che la sicurezza e il rispetto della vita umana hanno la priorità su tutto” (fonte: Agi).