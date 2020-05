Porto Marghera, incendio in azienda chimica. Il Comune: “Restate in casa e chiudete le finestre”

ROMA – Un vasto incendio sta interessando l’azienda chimica 3V Sigma di Porto Marghera, nella zona di Malcontenta (Venezia).

Sul posto stanno intervenendo diversi operatori dei vigili del fuoco.

Almeno due i feriti gravi.

A confermarlo l’assessore alla protezione civile della regione Veneto Gianpaolo “il primo ferito è stato trasportato a Verona, il secondo trasferito da Dolo al Centro grandi ustionati di Padova”. Bottacin ha definito quanto accaduto un “incendio molto complesso”.

Una enorme colonna di fumo nero e denso è visibile a diversi chilometri di distanza.

L’amministrazione comunale di Venezia, a seguito del vasto incendio, che sta interessando una fabbrica chimica della zona industriale di Marghera, ha invitato “i residenti nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi a restare in casa e chiudere le finestre”.

L’amministrazione comunale ha, inoltre, precisato su Twitter che il vento spira in direzione centro storico.

“Sono intervenuti i vigili del fuoco di Venezia, Vicenza, Padova e Treviso – ha spiegato l’assessore – in questo momento l’area è circoscritta ma è difficile pensare ad uno spegnimento rapido in tempi brevi, quindi non è possibile escludere nuove esplosioni”. Al momento, ha infine aggiunto parlando di rischi per la salute, “non si ha la contezza precisa di cosa sia bruciato”. (Fonti: Agi, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).