Porto Marghera (Venezia), cade per tre metri e sbatte la testa: operaio in coma (foto d’archivio Ansa)

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 23 maggio, a Porto Marghera (Venezia) all’interno di una nave nel terminal gestito da Vecon.

Le prime notizie

Un addetto al rizzaggio è caduto da un castelletto di circa tre metri, battendo la testa e finendo in coma. Ancora da precisare le circostanze che hanno causato la caduta, fatto sul quale si stanno svolgendo le indagini del caso. Tra le ipotesi quella di un malore o del fatto che l’operaio si sia sporto troppo dai percorsi protetti previsti. Sul posto si sono recati i sanitari che hanno stabilizzato l’infortunato, per portarlo poi in ospedale.

La nota del presidente dell’Autorità portuale

“Stiamo seguendo con grande attenzione quanto accaduto anche con il personale che è giunto sul posto non appena ricevuta la notizia”. Lo afferma in una nota il presidente dell’Autorità portuale dell’Adriatico settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio, in riferimento all’incidente verificatosi al terminal Vecon di Marghera.

“Attendiamo di capire gli esiti delle attività ispettive ancora in corso – aggiunge Di Blasio – per poi avviare un serio confronto con i terminal e con le rappresentanze sindacali nonché con la Nuova Compagnia di Lavoro Portuale per definire azioni concrete, che abbiamo previsto, per presidiare ulteriormente la sicurezza in porto. Assicuriamo alle autorità competenti la massima collaborazione e attendiamo, con apprensione, di conoscere l’evolversi della situazione clinica del lavoratore attorno al quale ci stringiamo esprimendo tutta la nostra vicinanza”.