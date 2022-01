Tragedia a Porto Recanati, dove il 74enne Antonio Rombini è morto mentre faceva jogging. La vittima viveva in Svizzera ed era tornato in città per un periodo di vacanza.

Malore mentre fa jogging, si accascia e muore sul lungomare di Porto Recanati

Rombini stava facendo una corsetta sul lungomare nord di Porto Recanati, quando è stato colto da un malore e si è accasciato a terra. A nulla sono valse le manovre del 118 per rianimarlo, perché è morto poco dopo. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, lunedì 10 gennaio.

Erano quasi le 18 quando il 74enne si è sentito male ed è caduto a terra, perdendo i sensi. Alcuni passanti lo hanno notato ed è stato chiamato il 118 per soccorrerlo. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari della Croce Gialla di Recanati, che hanno tentato di rianimare l’uomo per salvarlo. Tutto vano perché non c’er più nulla da fare. Antonio Rombini è deceduto poco dopo, molto probabilmente a causa di un infarto. A quel punto sono giunti anche i carabinieri della caserma di Porto Recanati, per i rilievi del caso.

Lascia moglie e 4 figli

Antonio Rombini lascia la moglie e quattro figli. Dopo la pensione, il 74enne si era trasferito in Svizzera, ma ogni tanto tornava in paese per concedersi qualche giorno di vacanza, e si fermava nella sua abitazione di Castelnuovo.