Chiamano la mamma, che non risponde più. Bambini fanno una scoperta terribile

PORTO RECANATI (MACERATA) – Tragedia in casa a Porto Recanati, in provincia di Macerata. Jennifer Giuliani, una donna di 28 anni, madre di due figli, originaria di Roma, è morta in casa, sdraiata sul divano del salotto.

A dare l’allarme sono stati proprio i due figli, due bambini di 8 e 2 anni, che la mattina, vedendo che la madre non si svegliava, sono andati dalla vicina di casa dicendole: “La mamma non risponde, ieri si è sentita male e ora non parla”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

La donna li ha fatti entrare in casa, ha preparato loro la colazione e poi è andata nell’appartamento della vicina, al River Village. Qui ha trovato Jennifer senza vita. Ha subito chiamato i soccorsi, ma per la giovane mamma non c’era nulla da fare.

Da un primo esame affidato al medico legale, non ci sarebbero segni di violenza sul corpo della donna, ma bisognerà attendere i risultati dell’autopsia per capire che cosa abbia ucciso Jennifer.

Racconta il Messaggero: