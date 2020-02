FERMO – Un uomo è stato accoltellato a morte e il suo corpo con profondi segni di arma da taglio sulla schiena è stato trovato la mattina del 17 febbraio a Porto Sant’Elpidio, in una zona di campagna. A lanciare l’allarme all’alba è stato un passante. La vittima è Mihaita Radu, un romeno di 32 anni con piccoli precedenti e che prestava servizio presso la Croce Verde locale.

Sul luogo sono arrivati il 118 e i carabinieri, che indagano per omicidio. L’uomo è stato raggiunto da oltre dieci coltellate alla schiena, secondo l’esame autoptico effettuato sul corpo. Radu aveva piccoli precedenti per droga e reati contro il patrimonio. I carabinieri, che conducono le indagini, non escludono al momento nessuna pista. I carabinieri hanno allestito posti blocco lungo la SS16 e le strade ad essa collegate tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso.

I militari ritengono che Radu sia stato aggredito altrove, forse in una casa, e poi trasportato, già morto o agonizzante, nel punto in cui è stato trovato: in mezzo ad un campo, poco distante dalla strada, dove è rimasta una grossa chiazza di sangue. Intanto sono stati allestiti posti di blocco in tutta la provincia di Fermo. La vittima prestava servizio presso la Croce Verde locale e lavorava, in genere con contratti a tempo determinato, presso aziende dalla zona. La salma è stata trasportata all’ospedale di Fermo. (Fonte ANSA)