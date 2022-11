Porto Sant’Elpidio, nonna mette ko il rapinatore con una mossa di arti marziali

Una tentata rapina in un bancomat a Porto Sant’Elpidio ha visto il malvivente messo a terra da una nonna. La foto della signora trionfante sopra l’aguzzino è stata pubblicata su Facebook ed è diventata virale, in pochi minuti ha fatto il giro del web.

Nonna mette ko il ladro al bancomat

La donna, sulla sessantina, è diventata ben presto l’eroina di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. Ha bloccato il rapinatore che l’aspettava davanti al bancomat per rubarle il contante. Ma al malvivente, sui 20 anni, il colpo è andato male. La vittima, infatti, l’ha atterrato, bloccato a terra e poi avvisato le forze dell’ordine per denunciarlo.

Il tentativo di rapina è accaduto a Porto Sant’Elpidio, domenica mattina, fuori dalla Cassa di Risparmio di Fermo, dove la signora stava prelevando dei soldi dal suo conto corrente, quando un ragazzo si è avvicinato per rubarle borsa e portafogli. La donna però ha reagito, mettendo il rapinatore a terra.

Le parole della protagonista

Uno dei presenti ha immortalato il gesto della nonna e fatto girare la foto. Su Facebook anche la protagonista ha voluto commentare: “Donne, anziane, ci credono deboli, fragili, ci rapinano al bancomat, ci scippano le borse ma stamattina nonna ha tenuto testa a un ragazzotto che l’ha rapinata allo sportello”.

