PORTO SANT’ELPIDIO (FERMO) – Ancora un femminicidio. Una donna di 75 anni, Silvana Marchionni, è stata uccisa lunedì 21 maggio in contrada Corva di Porto Sant’Elpidio (Fermo) con due colpi di fucile. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per l’omicidio è stato arrestato il marito, Giuseppe Valentini, 78 anni.

Sentito per diverse ore in caserma dai carabinieri e dal pubblico ministero, Valentini, conosciuto nella zona come un brav’uomo dedito al lavoro in campagna, ha ripercorso in maniera lucida l’accaduto ma anche il clima che l’ha preceduto: il disagio psicologico vissuto dalla donna per anni, i rapporti difficili con lei, rientrata in casa da qualche mese dopo aver vissuto da sola in un appartamento a Porto Sant’Elpidio. Lunedì il litigio fatale terminato in tragedia.

L‘omicidio si è consumato intorno alle 13:30 nell’immediata periferia della città rivierasca di Porto Sant’Elpidio, dopo un acceso diverbio scoppiato nel soggiorno dell’abitazione. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, Simone Valentini, che abita nella casa adiacente. L’uomo è accorso, trovando la madre a terra in una pozza di sangue. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 e della Croce Verde di rianimare la donna.

All’arrivo dei carabinieri di Fermo Valentini era visibilmente provato. Si è consegnato ai militari senza opporre resistenza e li ha seguiti in caserma dove è stato sentito fino al tardo pomeriggio: dopo l’interrogatorio è stato arrestato per le accuse di omicidio volontario e trasferito nel carcere di Fermo.