PORTO TORRES (SASSARI) – Un carabiniere della Compagnia di Porto Torres è stato ferito con una coltellata da un uomo che poi si è barricato nel suo appartamento, in via del Mirto, a Porto Torres, cittadina nel nord Sardegna.

I militari sono intervenuti per sedare una lite in famiglia, e uno di loro è stato colpito con un coltello. Il carabiniere è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sassari.

Il carabiniere ferito si chiama Roberto Frau, ed è il fratello di Walter Frau, il militare dell’Arma vittima con un altro collega della strage di Chilivani (Sassari), avvenuta il 16 agosto del 1995, quando una pattuglia di carabinieri fu protagonista di un conflitto a fuoco con un commando di malviventi.

Come scrive La Nuova Sardegna, il militare è intervenuto con un collega in una abitazione dove un uomo stava picchiando la madre. Il carabiniere è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Ha una ferita all’addome. Non si hanno ancora notizie delle condizioni.