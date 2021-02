Porto Viro (Rovigo), ucciso a martellate durante una lite in famiglia. Fermato il figlio (foto Ansa)

Un uomo di 57 anni, Giovanni Finotello, è stato ucciso a martellate durante una violenta lite in famiglia a Porto Viro, in provincia di Rovigo. Per l’omicidio è stato arrestato il figlio dell’uomo, un giovane di 30 anni.

Uomo ucciso a martellate a Porto Viro (Rovigo): la dinamica dell’omicidio

L’omicidio è avvenuto nel corso di una lite nella casa di famiglia in via Siviero intorno alle 14:30 di lunedì 22 febbraio.

Giovanni Finotello è stato colpito più volte alla testa e al busto con un martello. L’uomo, inizialmente ricoverato in gravissime condizioni alla casa di cura Madonna della Salute, è morto poco dopo. Il figlio è in caserma, a disposizione degli inquirenti.