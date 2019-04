Portofino, si apre voragine sulla strada per Santa Margherita Ligure

GENOVA – Una parte della strada che collega Portofino e Santa Margherita Ligure è crollata il 28 aprile. La strada era stata riaperta da poche settimane dopo che la mareggiata dello scorso ottobre ne aveva danneggiato un altro tratto. Dopo l’apertura della buca nell’asfalto, le autorità hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia in attesa della verifica della sua tenuta.

I sindaci dei due Comuni interessati dalla buca si sono recati sul posto per verificare lo stato della strada e valutare come ripristinare il collegamento con il famoso borgo turistico. A Portofino domenica 28 aprile ci sono molti turisti che hanno approfittato della giornata di sole e di festa per una gita. Molti hanno usato l’auto e i mezzi pubblici e ora sono impossibilitati a tornare lungo l’unica strada carrabile.