Dramma familiare a Portogruaro, in provincia di Venezia. Moglie e marito si ammalano di Covid al rientro dalle vacanze natalizie. Lui riesce a guarire dopo aver accusato sintomi piuttosto seri, lei muore il primo gennaio. L’uomo si chiama Giancarlo Pippo mentre la moglie si chiamava Elena Chtcherina. La loro triste storia è raccontata da Il Gazzettino.

Come scrive Il Gazzettino, questo dramma familiare sarebbe iniziato durante le vacanze natalizie. Come è capitato a moltissimi italiani, anche questa coppia di Portogruaro si è ammalata durante le vacanze di Natale. La gravità dei sintomi è aumentata in maniera esponenziale di giorno in giorno. L’uomo è riuscito a riprendersi per l’inizio di gennaio, la moglie, invece, purtroppo non ce l’ha fatta.

La donna era stata trasportata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Tommaso dei Battuti di Portogruaro (in provincia di Venezia). Le condizioni della donna sarebbero apparse subito drammatiche. Nonostante l’intervento dei sanitari, non si è riusciti ad evitare il suo decesso per il primo gennaio 2022.

Lei morta di Covid, lui si salva: si erano conosciuti nell’Est Europa

Giancarlo aveva conosciuto la moglie Elena durante un viaggio di lavoro nell’Est Europa. Erano molto innamorati, così la donna ha deciso di lasciare il suo Paese per trasferirsi in Italia. Purtroppo la loro storia d’amore è stata spezzata bruscamente dal Covid 19.