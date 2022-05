Portomaggiore, bambino cade in una vasca biologica: è gravissimo

Un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 31 maggio, e il piccolo è ricoverato all’ospedale di Cona, le sue condizioni sono gravissime.

Bambino cade in una vasca biologica a Portomaggiore

Il piccolo era in visita dai nonni, in una azienda agricola della zona, quando è sfuggito per un attimo all’attenzione dei genitori. La mamma si sarebbe gettata per salvarlo, senza subire gravi conseguenze. Saranno le forze dell’ordine a indagare nelle prossime ore per accertare cosa sia successo al bimbo. L’incidente si sarebbe verificato in via Donatori di Sangue a Portomaggiore.

I medici dell’ospedale di Cona continuano a tenere sotto stretta osservazione i parametri vitali del bimbo. Il minore rischierebbe infatti la vita secondo quanto reso noto in queste prime ore dalle forze dell’ordine impegnate nei rilievi del caso.