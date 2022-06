Portomaggiore, morto il bambino caduto in una vasca biologica: era ricoverato in ospedale ed era gravissimo (foto Ansa)

Non ce l’ha fatta il bimbo di poco più di un anno che è caduto in una cisterna contenente liquidi e fanghi reflui nel cortile di casa a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. L’incidente è avvenuto ieri, martedì 31 maggio. Il piccolo, dopo l’incidente è stato ricoverato in ospedale a Cona in condizioni gravissime ed è morto la mattina di oggi, mercoledì 1 giugno.

Sono in corso accertamenti dei Carabinieri sulla dinamica dell’accaduto. A quanto finora ricostruito sembra che il coperchio della botola, che si trova in uno spazio del cortile adiacente alla ditta di famiglia, abbia ceduto mentre il bambino vi si trovava sopra.

Bambino cade in una vasca biologica a Portomaggiore

Il piccolo era in visita dai nonni in una azienda agricola della zona. E’ sfuggito per un attimo all’attenzione dei genitori. La mamma si sarebbe gettata per salvarlo senza subire gravi conseguenze. L’incidente si è verificato in via Donatori di Sangue.

I medici dell’ospedale di Cona hanno tenuto sotto stretta osservazione i parametri vitali del bimbo. Purtroppo però il bimbo non ce l’ha fatta.