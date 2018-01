SIRACUSA – Un uomo è stato aggredito da tre cani in un agriturismo di Portopalo, in provincia di Siracusa, il 2 gennaio ed è morto. L’uomo, 52 anni e originario di Catania, lavorava come corriere e stava consegnando un pacco nella contrada Pagliarello. Il corpo del corriere è stato trovato privo di vita nell’agriturismo con le braccia e le gambe piene di morsi e ora l’autopsia stabilirà la causa del decesso.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dai carabinieri l’uomo, a bordo del camioncino della ditta, sarebbe entrato nella proprietà. Sceso dal veicolo avrebbe cercato i proprietari per consegnare un pacco, ma sarebbe stato aggredito dai cani. Il corpo senza vita è stato scoperto dopo diverso tempo, vicino al casolare, ma distante dal mezzo.

Non è chiaro se sia stato colto da malore per l’improvvisa aggressione o ucciso dai morsi, intanto i cani sono stati trasferiti in un canile. La Procura sta valutando la posizione dei proprietari dei cani. Sergio Taccone sul quotidiano La Sicilia scrive: