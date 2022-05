Positivi sommersi sono la metà di quelli registrati: chi non sa fare il test, chi non lo dice… FOTO BLITZ QUOTIDIANO

In Italia i positivi sommersi sono circa la metà di quelli registrati: il che vuol dire che se per esempio ci sono 100mila positivi registrati, bisognerà aggiungercene altri 50mila. Quelli sommersi appunto. Ma chi sono i positivi sommersi? Sono quelli che hanno il Covid e non lo dicono, non si autodenunciano alla Asl e quindi non sono registrati. Ovviamente il positivo sommerso può nascere solo a casa, con il tampone fai da te. Altrimenti con tampone alla Asl per esempio, sarebbe scoperto e quindi registrato.

Positivi sommersi, test sbagliato e restare a casa

Ma ci sono diverse tipologie di positivi sommersi. Chi sono sono quelli che si fanno il tampone a casa, risultano positivi e non lo dicono a nessuno? Tra quelli che si fanno il test da soli, un 20-25% sbaglia, non lo sa fare. Quindi magari è positivo e non lo sa neanche lui. Un’altra parte risulta positivo, non lo dice a nessuno e rimane in casa. Poi c’è anche la terza parte però. Quelli che fanno il test, risultano positivi ed escono comunque. Indossando la mascherina FFP2, o forse anche no…

Ecco perché meglio tenerla ancora la mascherina

Coma sappiamo, al chiuso in certi luoghi come negozi e supermercati la mascherina non è più obbligatoria. Però visto il numero così alto di positivi sommersi, forse sarebbe il caso di tenerla ancora un pochino. Metà dei registrati non sono pochi, anzi. Di questa metà poi è impossibile calcolare la percentuale di chi rimane a casa e di chi invece esce, tanto non lo sa nessuno… Insomma, mascherina al chiuso non obbligatoria ma consigliata. A questo punto consigliatissima. A meno che non si appartenga a quelli che sempre più spesso dicono: ”Tanto prima o poi il Covid ce lo prenderemo tutti”.