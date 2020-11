Poste celebra Fibonacci con un francobollo

Blitz dice

Cristina Fogazzi, chi è costei? E’ una cittadina del mondo reale che in un giorno e mezzo di Pink Friday ha venduto prodotti cosmetici (definizione riduttiva) per 4 milioni di euro. La performance dei due mesi di lockdown: 10 milioni di fatturato, Tutto via web ovviamente. Buon pro le faccia, se crema consola…