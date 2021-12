Poste Italiane comunica che oggi 14 dicembre 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo dell’Associazione Classi dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, nel 20° anniversario della costituzione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.

Tiratura: trecentomila esemplari.

Foglio da ventotto esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di Maria Carmela Perrini

La vignetta raffigura, in primo piano, le silhouettes di un gruppo di persone a cui fa da sfondo la scritta “20 anni”, a indicare gli anni trascorsi dalla costituzione dell’Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, in cui lo zero contiene la penisola italiana vestita di tricolore in evidenza sul globo terrestre. In alto è riprodotto il logo dell’Associazione.

Completano il francobollo la leggenda “Associazione Classi Dirigenti Delle Pubbliche Amministrazioni”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

Francobollo Associazione Classi Dirigenti Pa, l’annullo primo giorno

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma 4. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.

L’Associazione Classi Dirigenti della Pubblica Amministrazione

L’Associazione Giovani Dirigenti Pubblici nasce 20 anni fa per “unire tante esperienze in un’unica identità”. A fondarla è infatti un gruppo di dirigenti del primo corso-concorso per dirigenti della Scuola della Pubblica Amministrazione, di segretari comunali, di diplomatici e delle carriere prefettizie. Si aggiungeranno anche professionisti provenienti dal privato.

La riforma Cassese-Bassanini dei primi anni ’90 puntava sull’idea che il dirigente pubblico dovesse essere un manager capace di gestire e organizzare risorse, disponibile a cambiare e a innovare. Aderimmo con entusiasmo a questa sfida e decidemmo di costruire un luogo dove, pur partendo da percorsi professionali diversi, si condividessero valori e intenti.

Il tempo è passato e, senza cambiare sigla, siamo oggi ASSOCIAZIONE CLASSI DIRIGENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Gli stessi sono gli obiettivi:

favorire la nascita di una comune identità,

guidare – dal punto di vista tecnico – il processo di ammodernamento del Paese,

diffondere la cultura manageriale all’interno della Pubblica Amministrazione.

In questi venti anni l’Associazione è diventata un primario punto di riferimento nel dibattito in materia di Pubblica Amministrazione e sviluppo del sistema Paese, promuovendo incontri, studi tematici e occasioni di approfondimento, nonché avanzando concrete proposte di riforma, alcune delle quali, in materia di spending review, valutazione delle performances nella PA e di interscambio pubblico-privato, hanno trovato accoglimento da parte del Legislatore.

Oggi l’Italia ha l’occasione di ripartire e la Pubblica Amministrazione è chiamata a dare efficienza e a garantire i risultati che le politiche pubbliche si propongono. La dirigenza pubblica non si sottrarrà al proprio dovere e AGDP continuerà a impegnarsi per affermare i valori che dalla sua fondazione ha sostenuto e promosso.

Pompeo Savarino

Presidente AGDP