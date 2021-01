Blitz dice

Crisi governo vien stanotte? Viene o no, comunque marcia con le scarpe tutte rotte. Non c’è scarpa sana a misura di maggioranza di governo. Nulla a misura giusta di qualità di governo (e di opposizione che diventasse governo). Recovery First, cioè prendi i 23 mld di anticipo. Poi crisi a scarpe rotte.