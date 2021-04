Un cinquantenne ha ucciso la moglie di 39 anni a martellate: è avvenuto a Pove del Grappa (Vicenza). Quindi dopo il delitto l’uomo si è costituito ai Carabinieri. A dare l’allarme con una chiamata al 112 è stato proprio lo stesso omicida, fermato dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa una volta arrivati nella sua abitazione.

Il delitto di Pove del Grappa

Erano le 17 di domenica quando l’uomo all’interno dell’abitazione della coppia, originaria dell’Albania e residente a Pove del Grappa da diversi anni, ha preso a martellate la moglie. I due hanno due figli di 13 e 9 anni che erano in casa al momento del delitto ma non si sa ancora se abbiano assistito alla scena oppure no.

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno fatto i rilievi con i colleghi del nucleo investigativo di Vicenza. Secondo alcune indiscrezioni gli stessi militari avrebbero già recuperato l’arma del delitto, un martello appunto.

Il movente e la crisi della coppia

Al momento non è chiaro cosa abbia spinto l’uomo a uccidere la propria moglie e poi ha chiamare subito i Carabinieri. Si pensa a una lite sfociata in tragedia con l’uomo che in preda all’odio verso la moglie potrebbe averla colpita.