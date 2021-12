Povia è risultato positivo al Covid-19. Il cantante ha raccontato di star bene e di avere una carica virale bassa. Notoriamente vicino alle posizioni dei No vax, Povia è diventato il bersaglio dell’ilarità di Nino Cartabellotta. Il medico è presidente della fondazione Gimbe che pubblica i dati sui contagi. Via Twitter ha commentato il ritornello di uno dei brani più noti di Povia, “I bambini fanno ooh”, parafrasandolo con queste parole: “Finchè i cretini fanno(eh) / Finchè i cretini fanno(ah) / Finchè i cretini fanno ‘boom'”, seguito dall’hashtag #povia.

Il tweet di Cartabellotta hascatenato molte polemiche: “Nessuna presa in giro, era il copia-incolla del testo di una canzone di Povia. Gli attacchi sono arrivati da tutte le parti, ho ricevuto anche minacce di morte”.

Il medico aggiunge: “Questo la dice lunga sul fatto che la libertà di espressione secondo i no vax deve essere garantita solo a chi diffonde teorie complottiste, gli altri non possono neanche fare un po’ di ironia», ha replicato durante un intervento a Radio Cusano Campus.

Giuseppe Povia eponente No vax

Giuseppe Povia è noto per essere uno dei portabandiera del movimento no Green Pass. Nei giorni scorsi avrebbe dovuto partecipare ad una manifestazione contro il green pass a Genova ma ha dato forfait proprio per via del Covid. Questo il messaggio del cantante agli organizzatori: “Sono positivo con carica bassa, sto bene”.