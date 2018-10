RAGUSA – Stava tornando a casa dopo una visita in ospedale, quando ha avuto un incidente e poi è sparito nel nulla. Di Alessandro Fede, giovane di Pozzallo, in provincia di Ragusa, non si hanno più notizie da venerdì 26 ottobre.

Il ragazzo stava rientrando in città dopo essersi sottoposto ad alcuni accertamenti all’ospedale di Modica. La sua auto incidentata è stata ritrovata lungo la vecchia strada provinciale Scicli-Sampieri, nei pressi del passaggio a livello di Bruffalori. Era aperta e presentava i segni di un tamponamento. Di Alessandro però non vi era traccia.

Si suppone che l’incidente sia avvenuto intorno alle 17: non si sa se il giovane si sia allontanato a piedi o se sia salito in macchina con qualcun’altro, si spera non con la forza.

Familiari e amici sono ora fortemente preoccupati per le sorti del ragazzo. Alessandro porta gli occhiali e ha baffetti e pizzetto e una serie di tatuaggi.