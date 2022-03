Una ragazza di 18 anni è morta in un incidente fra la moto sulla quale era in sella e un’automobile: l’incidente è avvenuto questa mattina, verso le 8.30, a Pozzo d’Adda nel Milanese. Una sua coetanea ha riportato lesioni a un polso ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E’ stato portato invece, in codice verde, al Cardellini di Zingonia (Bergamo) un uomo di 59 anni che si presume fosse alla guida della vettura.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale.