POZZUOLI (NAPOLI) – Morire a 17 anni giocando a calcetto. Domenica 13 maggio Giuseppe stava giocando una partita con gli amici a Pozzuoli (Napoli), nel campetto ricavato in un'area pubblica nel quartiere Monterusciello, tra le palazzine di via Curzio Malaparte, quando si è sentito male.

All’improvviso si è accasciato al terreno davanti ai suoi compagni di squadra. I soccorsi del 118 sono arrivati poco dopo, ma ogni tentativo di rianimare il ragazzo è stato inutile.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia del commissariato di piazza Italo Balbo e della municipale. Il ragazzino, informa il Mattino, frequentava il terzo anno dell’istituto Pitagora nel rione Toiano. Disperata la madre, accorsa sul campo di calcio. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa del decesso.