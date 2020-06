Pozzuoli, due risse tra giovanissimi sabato sera VIDEO

POZZUOLI (NAPOLI) – Due risse a Pozzuoli (Napoli) nella notte tra sabato e domenica 7 giugno.

Il primo, riferisce Cronaca Flegrea, si è consumato in Piazza Del Ricordo, nella zona delle cosiddette Palazzine.

Qui due gruppi si sono sfidati fino alle 2 di notte con calci, pugni e schiaffi. Ad avere la peggio un uomo colpito più volte al volto da un altro.

Poco prima sempre a Pozzuoli un’altra rissa tra giovanissimi era scoppiata sul lungomare. Ad avere la peggio in quel caso un ragazzo di 16 anni ferito al volto.

Sul caso è intervenuto anche il consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, con un post su Facebook: “Un cittadino ci ha inviato l’ennesimo grave video denuncia – ha scritto Borrelli -. Ancora una volta la movida si è trasformata in violenza e risse. Stavolta sarebbe accaduto a Pozzuoli, nella zona conosciuta come “Le Palazzine”, nella serata dello scorso sabato 6 giugno. A questo punto è doveroso chiedersi cosa stia diventando il “divertimento” per una parte dei nostri giovani. Abbiamo girato questa segnalazione alle forze dell’ordine per verificarla e prendere eventualmente i dovuti provvedimenti”. (Fonti: Facebook, Napoli Fanpage, Cronache Flegree, YouTube)