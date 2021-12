Scossa di terremoto magnitudo 2.0 a Pozzuoli. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’amministrazione comunale la lieve scossa che ha come epicentro l’asse vulcano Solfatara Pisciarelli. Il sisma è avvenuto alle 13:11 di oggi, venerdì 3 dicembre, ad una profondità di 2,1 km. L’evento preceduto da un forte boato è stato avvertito dalla popolazione residenti e nei quartieri occidentali di Napoli.

Pozzuoli, scossa di terremoto 2.0 sul fianco esterno della Solfatara

E’ il secondo evento avvertito distintamente dalla popolazione negli ultimi due giorni. L’altro, preceduto e seguito da scosse di entità minore, si è verificato ieri mattina alle 7,33 con magnitudo 1.7 e profondità 2.400 metri con epicentro sempre nei pressi del vulcano Solfatara. Nell’ultima settimana erano stati registrati vari sciami sismici con una serie di eventi tutti di entità bassa.

Il conune della cittadina campana (provincia di Napoli) ribadisce il divieto assoluto di avvicinamento all’area di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura. La Polizia Locale di Pozzuoli ha intanto comunicato che non sono stati segnalati danni o disagi all’Ufficio di Protezione Civile.

A Pozzuoli allagata la galleria del Campiglione

E non c’è solo il terremoto. La pioggia copiosa caduta nella notte e in mattinata nell’area flegrea ha creato seri disagi alla circolazione stradale sempre a Pozzuoli. Inondata dall’acqua la galleria del Campiglione tra Pozzuoli alta e Quarto. L’asse viario che rientra nelle vie di fuga in caso di calamità naturali è stato completamente allagato dall’acqua piovana. Allagati in particolare nei pressi dei due ingressi.

Problemi alla circolazione con forti rallentamenti e auto in panne. Allagamenti in generale nell’area flegrea si sono registrati anche in località Bivio a Quarto, nelle zone di Pisani, Montagna Spaccata, San Martino e Licola mare a Pozzuoli. Smottamenti si registrano anche nelle aree collinari di Cigliano e Monterusciello.