PRAIANO – Una turista veneta di 55 anni è morta a Praiano, sulla Costiera Amalfitana (provincia diSalerno) a causa di un’onda che l’ha travolta e risucchiata in mare.

La donna – di cui ancora non è possibile rivelare l’identità in quanto si sta attendendo che i familiari vengano avvisati – si trovava in compagnia di un’altra persona e di un’altra coppia di amici. Tre di loro, compresa la vittima, sono finiti in mare; una quarta persona si è tuffata in un secondo momento nel tentativo disperato di salvarli.

Aggiunge Mario Amodio sul Mattino:

Due turisti si sarebbero salvati, mentre altri due sarebbero rimasti in mare soccorsi poco dopo da un gommone della Guardia Costiera di Amalfi. Si tratta di un uomo e una donna, che a quanto versava in condizioni disperate, immediatamente trasferiti presso il porto di Amalfi dove ad attenderli c’erano i sanitari del 118 i quali hanno tentato l’impossibile per rianimare la sfortunata turista a bordo di un’ambulanza medicalizzata. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. la salma si trova ancora a bordo del mezzo di soccorso parcheggiato sul molo di Amalfi in attesa del medico legale e delle determinazioni del magistrato di turno. Sull’accaduto indagano i militari della Guardia Costiera di Amalfi e i Carabinieri della Compagnia di Amalfi giunti anche loro sul posto poco dopo l’accaduto.

Non è la prima volta che a Praiano (Salerno), una donna muore dopo essere stata trascinata in mare da un’onda. Si verificò anche il 25 gennaio del 1999. Manuela Castaldo, 37 anni di Mogadiscio e residente a Napoli, fu travolta mentre passeggiava in spiaggia con un uomo che era in sua compagnia. Fu ripescata a circa 40 metri dalla costa dalla motovedetta della Capitaneria di Porto di Salerno, che stava conducendo le ricerche in mare della donna. La Castaldo aveva pranzato con un amico in un ristorante vicino alla spiaggia e poi i due stavano facendo una passeggiata quando la donna fu investita dall’onda.