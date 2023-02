Diversi lotti di Praline con cioccolato al latte e morbido a forma di cuore Lindt sono stati ritirati dal commercio a causa di un rischio allergeni.

Praline cioccolato Lindt, ritirati diversi lotti

Manca l’indicazione, in etichetta, della presenza del pistacchio come ingrediente. L’avviso di richiamo, da parte dell’azienda, è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute, e “invita i soggetti allergici o intolleranti al pistacchio a non consumare il prodotto”.

I lotti di Praline Lindt incriminati

Sulle confezioni è comunque riportata la dicitura “Può contenere nocciole ed altra frutta a guscio”. I ritiri interessano la Scatola a forma di cuore da 178 g (lotti numero: L250230 con scadenza 31/12/2023, L252230 con scadenza 30/11/2023, L298330 con scadenza 31/01/2024, L251230 con scadenza 31/12/2023), Scatola a forma di cuore da 96 g (lotti numero: L250230 con scadenza 31/12/2023, L250231 con scadenza 30/11/2023, L251230 con scadenza 31/12/2023, L298330 con scadenza 31/01/2024), Lattina a forma di cuore (lotti numero: L550200 con scadenza 31/12/2023 e L349200 con scadenza 31/12/2023) e Cuori sfusi in espositore (L198310 con scadenza 31/01/2024).

Nelle ultime settimane sono aumentati i richiami di prodotti per presenza di allergeni non indicati in etichetta, in particolare dopo il decesso di una ventenne a Milano per shock anafilattico a seguito dell’ingestione di un tiramisù vegano in cui era presente latte, a cui la ragazza era allergica.