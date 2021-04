Pranzo con uccelli vietati per la Comunità Montana a Gardone Val Trompia (Brescia): interviene la forestale (Foto Ansa)

Un pranzo con oltre venti commensali in epoca Covid e con uccelli protetti e vietati in tavola: è accaduto a Gardone Val Trompia (Brescia), nella sede della Comunità Montana, venerdì 16 aprile.

Gli ospiti del pranzo finito sotto indagine sarebbero impiegati e funzionari della stessa Comunità Montana.

Comunità Montana, pranzo con gli uccelli vietati

I piatti serviti, tra cui quelli con gli uccellini vietati, sarebbero stati preparati da alcuni dei commensali nelle proprie case e poi condivisi al pranzo.

In tavola, infatti, c’era lo ‘spiedo bresciano’, piatto di carne di manzo, maiale, pollo, coniglio, selvaggina e uccellini appartenenti alle specie protette dal 2014.

L’arrivo dei forestali al banchetto con gli uccelli vietati

Durante il banchetto, però, sono intervenuti i carabinieri forestali, che hanno sequestrato una cinquantina di esemplari di uccelli proibiti.

Ad allertare la guardia forestale, probabilmente qualche residente della zona che ha visto l’andirivieni di persone e pentole.

L’unico commento, al momento, è quello rilasciato da Massimo Ottelli, presidente della Comunità Montana della Valtrompia, al quotidiano Bresciaoggi: “Fino a qualche ora fa non sapevo nulla di quanto è successo. Ho già convocato i due dirigenti lunedì mattina per un approfondimento e una verifica sulle responsabilità interne. Naturalmente le forze dell’ordine faranno il loro percorso. Mi risulta che non sia stato rilevato nessun assembramento viste le capacità della sala”.