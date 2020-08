Cade nell’Ombrone per recuperare il cane, salvata dai vigili del fuoco. E’ successo questa mattina, 30 agosto, a Prato.

Salvata da una squadra fluviale dei vigili del fuoco una donna caduta nell’Ombrone a Prato mentre tentava di recuperare il suo cane finito in acqua.

La portata del fiume era salita a causa dei rovesci delle ultime ore.

Per trarre a riva la donna e il suo cane – entrambi messi in salvo – è servito inviare personale specializzato nel soccorso acquatico. l’incidente è stato al Ponte delle Cicogne, nel viale Unione Europea.

Per il maltempo i pompieri sono intervenuti a Prato anche per rami pericolanti, un ascensore in black out , piccoli allagamenti.

Maltempo in Toscana, danni e alberi caduti

Anche nel resto della Toscana si registrano interventi simili coordinati dal 115 in varie province.

Ad Asciano (Siena), in località Mucigliano, nel cuore delle Crete Senesi, è crollato il campanile a vela della chiesa insieme a un pezzo di tetto.

Nessun ferito ma danni materiali importanti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le parti distaccate e isolato la strada nei pressi.

Un violento temporale si è abbattuto nella notte a Arezzo e nella provincia provocando cadute di tegole e alberi, in particolare a Cortona e Camucia dove un albero è caduto sopra un’auto in sosta.

Altri alberi sono caduti a Sansepolcro e a Pieve Santo Stefano senza provocare grossi danni o senza feriti.

Una pianta è caduta anche nella zona di Badia al Pino, anche qui senza colpire persone.

Alberi pericolanti e lievi danni alle linee elettriche nel Pisano. Interventi per rami e alberi pericolanti a Livorno, Cecina, Portoferraio.

Per il maltempo c’è stato anche un grave incidente stradale a Marina di Pietrasanta (Lucca) in località Motorne: un uomo ha perso il controllo del furgone che guidava e che è finito contro un muro.

Il conducente ha subito un trauma cranico e toracico ed è stato trasportato all’ospedale Versilia dal 118 in codice rosso.

A Vinci (Firenze) un fulmine ha incendiato una pianta di alto fusto. (fonte ANSA)