ROMA – "Fuori i marocchini dall'Italia". Questa la scritta, in stampatello, sull'adesivo apposto su alcune lettere recapitate in alcune zone della periferia di Prato nella giornata di ieri.

Non è ancora chiaro chi e come abbia incollato l’adesivo alle missive. L’episodio è venuto alla luce nel corso della giornata quando alcuni destinatari delle lettere – in genere bollette e corrispondenza ordinaria – hanno pubblicato indignati le immagini sui social network. Non è ancora chiara nemmeno la dimensione del fenomeno, che verrà approfondito nelle prossime ore, anche dalle società che ha distribuito le lettere e dalle forze dell’ordine.