Prato, operaia di 23 anni dell’Orditura Luana muore sul lavoro: è rimasta incastrata in un macchinario. Il drammatico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina verso le ore 10.00. Sono aperte le indagini per ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente e per verificare se tutti i dispositivi di sicurezza fossero a norma.

Come spiega iltirreno.gelocal.it, la disgrazia sarebbe accaduta mentre la giovane operaia era alle prese con un macchinario tessile all’interno dell’azienda Orditura Luana.

Prato, operaia morta sul lavoro: era mamma di una bambina piccola