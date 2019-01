PRATO – Un uomo chiede al titolare di un autosalone di provare una vettura esposta. Poi attende che il titolare si distragga e fugge via con una Porsche 911 nera usata, immatricolata nel 2005 ma con un valore che si aggira intorno ai 35 mila euro. E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì 7 gennaio alla concessionaria Top Car di Prato.

Sembra la trama di un film ma è invece realtà. “In venti anni di lavoro non avevo mai assistito a un furto del genere” racconta al Corriere della Sera una dipendente del rivenditore. Si tratta del terzo furto del genere, avvenuto nella città di Prato e nel suo hinterland negli ultimi dodici mesi. Sono invece una decina i furti avvenuti tra la Toscana ed Emilia-Romagna.

L’autore del colpo sembra appartenere a quella che gli inquirenti chiamano la “banda del test-drive”. Anche chi ha architettato l’ultimo colpo aveva infatti una strategia chiara e collaudata che però non è andata a buon fine: chi l’ha rubata ha lasciato azionato il gps e quindi l’auto è stata ritrovata a Viareggio.

Una dipendente di Top Car ha raccontato il modo in cui ha agito il ladro: “Ci ha chiamato interessato al nostro annuncio sul sito AutoScout24, relativo alla Porsche 911. Si è presentato con credenziali false, ha chiesto da subito di poter testare l’auto ed abbiamo fissato un appuntamento per le 17″.

Arrivato in salone, i suoi piani sono stati scombinati dall’assenza del titolare: “L’uomo — continua l’impiegata — sulla trentina e ben vestito, impossibile da identificare come tipo sospetto, è salito sulla Porsche, ha provato ad accenderla ma l’auto aveva la batteria scarica e non ha dato segni di vita”. Il ladro è stato costretto a tornare alle 18:30. Qui ha trovato la Porsche preparata per il test-drive, con batteria nuova e serbatoio pieno. Il titolare si è allontanato per qualche metro,l’uomo è salito in macchina e partito. “”E’ avvenuto tutto in pochissimi istanti ed è stato impossibile fermarlo”, spiegano da Top Car.

La denuncia è stata immediata e la polizia stradale ha seguito a breve distanza la fuga da Prato a Viareggio. Alle 19.55 è avvenuto il ritrovamento dell’auto: la Porsche nera è stata rintracciata in sosta ed ancora col motore caldo. Ora verrà analizzata dal servizio di polizia scientifica prima di tornare nel salone. Dell’uomo, invece, nessuna traccia. Gli agenti ora spera di riuscire a rintracciare l’uomo grazie alle telecamere di sorveglianza dell’auto salone.