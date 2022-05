Prato, punisce automobilisti incivili con bigliettini e atti vandalici: denunciato 41enne

Puniva gli automobilisti incivili che parcheggiavano male con bigliettini e alcuni atti vandalici. Per questo un 41enne di Prato è stato ora denunciato dagli uomini della Polizia municipale. L’uomo agiva in un’area ben precisa della città: tra via Torelli, via Pisano e via Ferrucci.

Le segnalazioni

A raccontare la storia è La Nazione: “L’uomo, ormai da tempo, attaccava i biglietti sulle auto in sosta in maniera da renderne difficoltosa la rimozione e, in certi casi, danneggiando i motori alza vetro delle macchine per danni di centinaia di euro. Il Comando di Polizia Municipale, a seguito di numerose segnalazione e denunce, ha fatto partire le indagini e ha attivato un servizio specifico di osservazione e controllo, sino a cogliere ieri mattina in flagranza l’uomo nel pieno della sua attività illecita”.

Al momento del fermo il 41enne aveva con sé numerosi bigliettini, circa una sessantina e diversi anche tra loro in base all’infrazione.

L’invito della Municipale

Si va, racconta la Nazione, “dal classico divieto di sosta sino ad arrivare all’occupazione dello stallo per i disabili. ante le vittime ancora da identificare, molte delle quali non hanno sporto denuncia all’autorità. Il Comando di piazza Macelli invita chiunque è rimasto vittima dell’attività dell’uomo, e che può dimostrarlo, a presentare denuncia. L’uomo è stato denunciato per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e gli sono state sequestrati colla, raschietto e i numerosi biglietti pronti all’uso per tipologia di infrazione”.