Prato, suicida nella sua agenzia di viaggi a Seano, titolare di 68 anni. Un’altra vittima indiretta del Covid, la disperazione per la mancanza del lavoro uccide. Il titolare di un’agenzia di viaggi a Seano di Carmignano ha deciso di togliersi la vita sul posto di lavoro.

Prato, suicida nella sua agenzia di viaggi a Seano, titolare di 68 anni

Ieri pomeriggio, 25 febbraio, si era reso irreperibile. Dopo qualche ora di ricerche lo hanno trovato proprio in agenzia, quella che condivideva con una socia, 25 anni di soddisfazioni professionali.

Lo hanno trovato morto sulla scala a chiocciola che dall’ufficio scende nel seminterrato. Dettagli sul ritrovamento non sono ancora disponibili. Ed è giusto così, anche il sindaco tutti alla massima discrezione e rispetto.

Ma sulle cause della morte sembrano non esserci dubbi. L’uomo ha lasciato un biglietto d’addio, provando a spiegare il gesto, o più semplicemente l’ammissione di non farcela più.

Il sindaco, “un’altra vittima del Covid”

“Da parte della giunta comunichiamo la massima vicinanza alla famiglia a cui si accompagna la riflessione su come questo tragico fatto sia conseguenza di una situazione nazionale critica, dove le attuali misure non sono sufficienti a tutelare le categorie di lavoratori maggiormente colpite”, ha fatto sapere il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti.