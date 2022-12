Non ce l’ha fatta la donna precipitata con lo scooter dal parcheggio multipiano del centro commerciale Roma–Est. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 4 dicembre. Il decesso è avvenuto oggi all’ospedale di Tor Vergata, dove ieri era arrivata in condizioni disperate.

La vittima era un’agente penitenziaria e aveva 46 anni. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti di polizia la donna si trovava in sella al suo veicolo a due ruote, quando per cause ancora in corso d’accertamento ne ha perso il controllo, ha impattato contro le barriere di protezione dei parcheggi ed è precipitata nel vuoto.

Decine di persone hanno assistito alla scena e altrettante chiamate sono giunte al 118. Nonostante la tempestività dei soccorsi e la corsa disperata in codice rosso, i medici di Tor Vergata non sono riusciti a salvarle la vita. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati nella caduta, che non le hanno lasciato scampo.

