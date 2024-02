Precipita dal balcone al primo piano: 15enne portata in ospedale in codice rosso

Una 15enne è precipitata dal balcone della sua abitazione al primo piano di uno stabile di Torre Annunziata. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 febbraio, in circostanze ancora da ricostruire e chiarire. La ragazza è stata soccorsa cosciente ed è stata portata al San Leonardo di Castellammare in codice rosso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata per capire la dinamica della caduta che al momento resta un mistero.