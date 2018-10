PREDAPPIO – Una maglietta con i caratteri della Disney e la scritta “Auschwitzland“. E’ la maglietta choc indossata da Selene Ticchi, militante di Forza Nuova, a Predappio. La città che diede i natali a Mussolini è stata domenica 28 ottobre teatro di corteo di nostalgici che celebravano l’anniversario della marcia su Roma.

Ticchi, già candidata a sindaco di Budrio (Bologna) per la lista neofascista Aurora Italiana, era tra le organizzatrici della manifestazione. Oltre 2000 persone si sono radunate sulla collina forlivese per ricordare l’evento che portò il fascismo al potere. I partecipanti, giunti con auto e pullman da diverse regioni, si sono concentrati in Piazza Sant’Antonio per poi formare un corteo che, portando a braccio un tricolore di oltre una decina di metri e alcuni striscioni, ha raggiunto il vicino cimitero di San Cassiano dove si trova la cripta della famiglia Mussolini, riaperta dopo alcuni lavori.

Il caso della maglietta finirà ora in Parlamento. Il senatore di Leu Francesco Laforgia ha, infatti, presentato una interrogazione al Ministro dell’Interno Matteo Salvini. “L’apologia del fascismo – ha scritto – nell’ordinamento giuridico italiano, è un reato. Chiedo al Ministro se intende applicare questa legge, se condivide il paragone di un campo di sterminio ad un parco giochi e quali misure intenda promuovere al fine di evitare il ripetersi di simili episodi”.