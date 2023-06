Ha preso male le misure del sottopasso e ha letteralmente decapitato il bus. Accade a Cagliari, davanti allo stadio Sant’Elia, dove il conducente di un autobus si è schiantato contro il cavalcavia di via Ferrara, scoperchiando completamente la parte superiore del mezzo.

Per fortuna, al momento dello schianto, non c’erano persone a borso del bus e la postazione di guida, posizionata più in basso rispetto alle sedute dei passeggeri, ha preservato il conducente dall’impatto.

Autobus decapitato a Cagliari, i rilievi

L’incidente si è consumato intorno alle 13:30 di martedì 20 giugno 2023. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del sottopassaggio.

Un’ambulanza del 118 ha visitato l’autista del bus, che però non ha riportato ferite. Dei rilievi si è occupata la polizia locale di Cagliari.

