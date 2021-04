Prenotazione vaccino Covid in Lombardia per over 75 anni: sito e numero verde (foto Ansa)

Prenotazione vaccino Covid in Lombardia, parte la seconda fase: via libera ad indirizzo web e numero verde per i cittadini da i 75 ai 79 anni, che potranno così prenotare la loro vaccinazione.

Si tratta del sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e del numero telefonico 800 894 545. Sarà presto disponibile anche il canale Postamat presso gli oltre mille Atm presenti in tutta la Regione e attraverso la rete degli oltre 4mila porta-lettere presenti in Lombardia (i postini rilasceranno la ricevuta necessaria all’utente per presentarsi al centro di erogazione dei vaccini).

Prenotazione vaccino in Lombardia: come fare

Per prenotarsi basta munirsi di tessera sanitaria e codice fiscale e inserire i propri dati negli appositi spazi per poi dare il proprio consenso all’accesso dei dati personali.

A questo punto occorre inserire il Codice d’avvio mento Postale (Cap) del proprio domicilio, il numero del cellulare e la data di nascita.

A questo punto si potranno scegliere data, orario e indirizzo del centro vaccinale più comodo tra quelli disponibili.

Si riceverà quindi un codice di conferma e tutti i dettagli della prenotazione saranno disponibili sia attraverso un Sms che in versione stampabile. La prenotazione è diretta e non necessita di una pre-adesione.

Vaccini in Lombardia, Fontana: “Portale di Poste operativo dal 2 aprile”

“Il portale di Poste sarà pronto e operativo da domani 2 aprile, una notizia molto positiva”, ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso dell’illustrazione del piano di vaccinazione di massa e del nuovo sistema di prenotazione.

“Ieri abbiamo ascoltato le parole di Curcio e Figliuolo e ci ha fatto molto piacere la conferma data da loro della coerenza tra il nostro programma e quello del governo – ha aggiunto -. Prendiamo atto che anche il governo giudica compatibile questa organizzazione con quella del governo”.