Prenotazione vaccino Roma e Lazio: dal 24 maggio nelle farmacie, dal 26 per nati dal 1978 al 1981. Nel Lazio le somministrazioni per i vaccini in farmacia inizieranno il 1 giugno. Si accede alla farmacia prescelta con le prenotazioni sul portale della Regione Lazio che saranno aperte dal 24 maggio. Nelle farmacie verrà somministrato il Johnson & Johnson.

Aggiornamento dell’articolo delle ore 16:56.

Prenotazione vaccino Roma e Lazio: il secondo Open day over 40 Astrazeneca

Il prossimo fine settimana, il 22 e 23 maggio, ci sarà nel Lazio la seconda edizione Open day over 40 Astrazeneca. Si accede solo con ticket virtuale sulla App ufirst presso 30 hub vaccinali in tutto il Lazio.

Prenotazione vaccino Roma e Lazio: le prossime date di apertura delle prenotazioni

Da venerdì 21 maggio 2021 (ore 00:00), saranno aperte le prenotazioni per i nati nel 1974, 1975, 1976 e 1977. Quindi sarà la volta della fascia d’età che va dai 44 anni ai 47 anni (inclusi).

Da lunedì 24 maggio 2021 si può accedere alla farmacia prescelta con le prenotazioni sul portale della Regione Lazio che saranno aperte dal 24 maggio. Nelle farmacie verrà somministrato il Johnson & Johnson a partire dal 1 giugno 2021.

Da martedì 25 maggio 2021 potranno prenotare il vaccino anti Covid i cittadini italiani che fanno parte del personale AIRE (cittadini italiani residenti all’estero), naviganti e ambasciate.

Da mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 00:00, potranno prenotare il vaccino anti Covid i soggetti che fanno parte della fascia d’età che va dai 40 anni ai 43 anni. Quindi parliamo dei nati nel 1978, 1979, 1980 e 1981 (inclusi).

Da giovedì 27 maggio 2021 ci sarà la prenotazione degli studenti maturandi con somministrazioni nelle giornate dell’1, 2 e 3 giugno 2021. A questi studenti maturandi verrà somministrato il vaccino Pfizer.