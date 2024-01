Un altro episodio di violenza è avvenuto in una scuola, questa volta a Taranto, dove un preside è stato picchiato all’uscita da un genitore. L’aggressore si è scagliato contro di lui, ferendolo, dopo una discussione per futili motivi con l’insegnante della figlia. I calci e i pugni hanno costretto l’uomo a cercare cure mediche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, che, dopo aver riportato la situazione alla calma, hanno identificato gli aggressori.

La denuncia dei sindacati

Antonio Castellucci e Gianna Guido, rispettivamente Segretari Generali della Cisl Puglia e della Cisl Scuola regionale, hanno espresso sdegno e preoccupazione di fronte all’episodio. Riconoscendo l’evento come emblematico, hanno evidenziato la necessità di una risposta sociale e politica urgente e capillare. Ritengono fondamentale sostenere la scuola nel suo ruolo di baluardo della legalità, soprattutto in contesti dove il rispetto delle regole è sempre più sfidato.

La Cisl Puglia e la Cisl Scuola Puglia hanno espresso piena solidarietà al dirigente, condannando fermamente l’accaduto. In questo contesto, i sindacati chiedono agli organi scolastici competenti di adottare misure decise per la tutela dei lavoratori della scuola. Questi ultimi, descritti come ‘in trincea’, svolgono un ruolo fondamentale e sempre più sfidante nella promozione di un ambiente sicuro e legale.

