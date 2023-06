Il presidente di una onlus con sede a Roma nel quartiere Tuscolano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale continuata su dieci ragazzi tra i 16 e i 18 anni costretti agli abusi con ricatti e pressioni psicologiche. L’arrestato ha plagiato le sue vittime, tutti minorenni all’epoca dei fatti, arrivando ad abusarne fisicamente.

Presidente onlus arrestato per violenze su minori: con la mano tappava la bocca ai ragazzi

Le vittime sono almeno quattro, ma si ipotizza che potrebbero essere dieci. Con la mano tappava ai ragazzi la bocca e abusava di loro nella sede, hanno ricostruito gli inquirenti dalle tante testimonianze raccolte. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal gip la misura cautelare in carcere per il 49enne. Le violenze avvenivano nell’abitazione dell’uomo ma anche all’interno della sede della associazione. Al vaglio ci sarebbe anche la posizione di una donna.

La denuncia è stata presentata da una ragazza

I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa ma la misura cautelare in carcere è stata applicata il 2 giugno. L’indagine è partita dopo la denuncia di una ragazza che vive ai Castelli Romana, ex fidanzata di una delle vittime. La donna avrebbe raccontato quanto sapeva ad uno psicologo.

Si tratta di un insospettabile in apparenza “perbene, stimato e gentile con tutti”, raccontano le testimonianze raccolte dopo l’avvio dell’indagine. In un caso, l’uomo avrebbe addirittura costretto un ragazzino ad “avere rapporti anche più volte al giorno”. I giovani erano in prova o avevano bisogno del volontariato. Per questo spesso cedevano al ricatto. Il 49enne sfruttava anche il suo carisma, emerso anche dalle testimonianze dei ragazzi, alcuni dei quali l’hanno definito come “una persona insospettabile che guadagnava subito la fiducia dei giovani, particolarmente attratto dai ragazzi, quasi ‘seduttivo’ ma con eleganza, addirittura magnetico”

Forse dovresti anche sapere che…