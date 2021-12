Arrestato Babbo Natale a Roma: l’uomo, vestito da Santa Klaus, aveva rapinato nei giorni scorsi una farmacia in zona Trionfale. I carabinieri lo hanno fermato nella serata di lunedì 13 dicembre, dopo un altro colpo in zona Corso Francia.

Si tratta di un 45enne di Novi Ligure già in passato arrestato per stupefacenti. Lunedì sera è entrato in una tabaccheria colpendo con il calcio della pistola alla testa il titolare ed è scappato. Nella zona c’erano in atto già servizi di controllo per individuare il rapinatore che si spostava con le auto del car sharing.

Babbo Natale incastrato dal car sharing

E’ proprio grazie al car sharing che è stato individuato. Il suo identikit era stato ricostruito da una donna che aveva assistito alla fuga dell’uomo a bordo di una macchina a noleggio dopo aver messo a segno un colpo.

Non aveva messo in conto però che le automobili del servizio di car sharing sono dotate di un navigatore satellitare che permette di ricostruire gli spostamenti. Dopo un inseguimento è stato bloccato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale. E’ stato trovato in possesso del denaro rubato e di una pistola carica, oltre che di testi rap sul tema delle rapine.

In casa aveva oltre 1, 2 chili di hashish suddiviso in panetti. E’ accusato di 5 rapine commesse in pochi giorni. Sono in corso indagini per chiarire se sia responsabile di altri episodi analoghi.