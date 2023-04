Preso a spinte dal tassista, cliente cade a terra e si frattura il bacino. La scena è stata ripresa dalle telecamere del circuito cittadino della città ligure ed è avvenuta mercoledì scorso nel piazzale della stazione. Il cliente, a seguito di una spinta è caduto ed ha riportato la frattura del bacino. Il conducente è stato denunciato.

Preso a spinte dal tassista, cliente cade a terra e si frattura il bacino

Il diverbio, spiegano i vigili urbani, è scoppiato tra un anziano tassista ed uno spezzino. Il cliente voleva essere trasportato presso la sua abitazione ed ha ricevuto un secco no. La ragione è motivata dal fatto che il cliente indicava come destinazione una strada di non facile ed agevole percorrenza. Il tassista temeva l’integrità del suo veicolo. A tale rifiuto sono seguite offese reciproche culminate nell’aggressione fisica. I vigili spiegano che il cliente del tassista ha comunque occupato comunque il sedile posteriore dell’auto: “Il conducente del taxi, in spregio al Regolamento Comunale ed alla Legge Regionale che disciplinano il servizio taxi, convinto che fosse suo diritto scegliersi clienti e percorsi, dopo aver scaricato il bagaglio dell’uomo, lo spintonava, tanto che questi cadeva al suolo riportando la frattura del bacino”.

Dopo essere stato medicato, il cliente caduto a terra ha denunciato il tassista

Dopo essere ricorso alle cure mediche, il cliente si è rivolto al Comando della Polizia Locale ed ha querelato il suo aggressore. La Polizia Locale ha denunciato il tassista per il reato di lesioni personali volontarie. Dal punto di vista amministrativo, il professionista è stato sanzionato anche per aver violato la legge regionale in materia. Gli uffici comunali competenti ora valuteranno se revocare la licenza al tassista o meno.

