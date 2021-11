Previsioni meteo weekend 27-28 novembre: freddo invernale, piogge abbondanti e nevicate a bassa quota

Meteo, le previsioni del tempo per il weekend 27-28 novembre 2021. Tornano le temperature invernali. Sono attese piogge diffuse in gran parte d’Italia e nevicate a bassissima quota.

Meteo, previsioni 27 novembre: drastico calo delle temperature

Stando a quanto scritto da ilmeteo.it, questo clima rigido dovrebbe palesarsi già nella giornata di sabato. Quindi già dal 27 novembre dovrebbe registrarsi un calo drastico delle temperature. Ma non solo, dovrebbero esserci precipitazioni importanti anche sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori.

Nella giornata di sabato, non dovrebbero esserci miglioramenti climatici. In altri termini, le condizioni climatiche dovrebbero peggiorare progressivamente. Al nord, c’è il rischio concreto di nevicate in bassissima quota. Infatti parliamo di nevicate che potrebbero scendere sotto i cinquemila metri di quota nelle seguenti zone d’Italia: Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

Meteo 28 novembre, piogge intense in quasi tutta Italia

Come detto, anche domenica 28 novembre 2021 dovrebbe essere all’insegna del maltempo e delle precipitazioni climatiche. Sono attese piogge intense in queste regioni d’Italia: Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Di conseguenza, dovrebbe nevicare copiosamente sull’Appennino con fiocchi sotto gli 800 metri di quota. Un fatto anomalo se consideriamo il fatto che siamo ancora a novembre (anche se dicembre è alle porte…).

Ma questo maltempo con causerà solamente delle nevicate, infatti ci dovrebbero essere anche delle burrasche di vento. Dove? In Sardegna, dove sono attese raffiche di Maestrale fino a cento chilometri orari.

Al Nord, sono attese temperature fino agli 0°C. Queste temperature rigide dovrebbero registrarsi anche in pianura.